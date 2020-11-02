У Києві на карантин закриті вісім шкіл та дев’ять дитсадків

У Києві на карантин залишаються закритими вісім шкіл, а також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила речниця Київського міського голови Оксана Зінов'єва.

"На карантин у Києві залишаються зачиненими вісім шкіл. А також на дистанційному навчанні 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів та 567 педагогів", - зазначила Зінов'єва.

Також, за її словами, закриті на карантин 9 дитячих садочків столиці та 103 групи в майже сотні садків.

Відвідуваність дитсадків сьогодні - понад 52%.

Як повідомлялося, у Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже 38 745, за добу - 507.

В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.