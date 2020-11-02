У Києві за добу виявили 507 випадків коронавірусу, дев'ятеро хворих померли

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила речниця Київського міського голови Оксана Зінов'єва.

"За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих, померли 9 людей. Всього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків", - сказала вона.

За словами Зінов'євої, серед захворілих - 267 жінок віком від 18 до 83 років, 25 дівчаток від двох місяців до 17 років, 188 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв та 27 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Інфікувалися, зокрема, і 16 медиків.

Водночас за добу одужали в столиці 12 людей. Всього за час пандемії коронавірус подолали 12 924 мешканці Києва, зауважила речниця міського голови.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 89, у Голосіївському – 84 та в Дніпровському районі – 71 випадок", - розповіла вона.

При цьому Зінв'єва зауважила, що понад 500 хворих за добу – це дуже велика кількість після вихідних. "Нагадаю, у вихідні дні працюють не всі лабораторії міста. Тому на понеділок кількість виявлених хворих завжди менша", - зазначила вона.

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За її словами, не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації.

"Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус, з них 39 дітей. У тяжкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини. Під апаратами ШВЛ - 22 хворі, ще 401 пацієнт у лікарнях із підозрою на коронавірус», - сказала речниця міського голови.

Вона нагадала, що місто підготувало понад 3100 ліжок для хворих з коронавірусом. На сьогодні заповнено майже 73% з них.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу 6754.