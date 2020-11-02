На Київщині за добу зафіксували 360 випадків коронавірусу

У Київській області за минулу добу зареєстрували 360 нових випадків захворювань на COVID-19, серед інфікованих – 18 дітей і 342 дорослих.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

«Коронавірус продовжує поширюватись у геометричній прогресії. Щодня кількість хворих в області зростає. Випадки захворювань фіксують і у дітей», – наголосив Володін.

Він повідомив, що 30 людей, у яких минулої доби виявили хворобу, госпіталізували, а 330 жителів Київщини лікуються вдома під спостереженням сімейних лікарів.

Одужали минулої доби 63 інфікованих. Серед них – шестеро дітей.

Минулої доби через COVID-19 померла 71-річна жінка з Білої Церкви.

У КОДА зазначили, що з початку поширення епідемії на Київщині зафіксували 17 177 випадків захворювань на коронавірус.

Загалом одужали 8 100 людей. Із них – 651 дитина.

Померли від ускладнень, спричинених хворобою, 406 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.