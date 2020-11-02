Голова Івано-Франківської ОДА захворів на коронавірус

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту», - написав Федорів.

Він уточнив, що лікується вдома під постійним контролем сімейного лікаря. Самопочуття, зазначив голова ОДА, задовільне.

«Вчергове закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові», - додав Федорів.

Станом на 2 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили 21 169 випадків коронавірусу. В Україні цей показник сягає 402 194 особи, з них за добу - 6 754 нових випадків.