Віцепрезидент Єврокомісії Шинас захворів на COVID-19

Віцепрезидент Європейської комісії з захисту європейського стилю життя Маргарітіс Шинас отримав позитивний тест на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомив у Твіттері.

«Мені щойно стало відомо, що мій традиційний перед колегією тест на коронавірус виявився позитивним», - написав Шинас.

Він додав, що йде на самоізоляцію.

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Як повідомлялося, 15 жовтня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила засідання Європейської ради через годину після його початку, оголосивши про початок самоізоляції.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 43 790 543 випадки коронавірусу, зокрема 1 164 609 летальних, одужали 32 182 737 людей.

Фото: europarl.europa.eu