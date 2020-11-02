Суворий карантин у Києві буде крайнім заходом – Кличко

Запровадження суворого карантину в столиці буде крайнім заходом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Будемо виходити з того, як розвиватиметься ситуація, бо ми будемо змушені виконувати рішення уряду, якщо уряд ухвалить рішення про суворі заходи. Я хотів би також підкреслити, що запровадження карантину у столиці буде вже крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей, з іншого розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес має розвиватися, діти повинні ходити в школу та садочки", - зазначив Кличко.

Також він підкреслив, що необхідно втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи.

"Запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. За оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця цього року недоотримає близько п'яти мільярдів гривень, з них три мільярди гривень - це ПДФО", - наголосив він.

Кличко наголосив, що Київ сьогодні всіма силами намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину.

Також Кличко звернувся до керівників установ і підприємств переводити співробітників на дистанційну роботу, якщо є така можливість.

Як повідомлялося, у Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 вже 38 745, за добу - 507.

В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.

фото: А,Скакодуб