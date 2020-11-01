Звіринецький чоловічий монастир закрили на карантин

Столичний Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир закрито на карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці монастиря в Фейсбуці.

"Дорогі друзі! З 30-го жовтня наш монастир знаходиться в режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі парафіян", - наголошується в повідомленні.

Обитель знаходиться в складі Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу - 7959.

Фото: Кальницький Михайло