Голова Закарпатської ОДА наполягає на посиленні карантину в «червоному» Ужгороді

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров наполягає на посиленні карантинних норм - включно із припиненням курсування транспорту, роботи закладів громадського харчування, шкіл і дитсадків - в Ужгороді, який з понеділка відноситиметься до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомляється на сайті ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

“Моя позиція як голови Закарпатської ОДА збігається із вчорашнім рішенням державної комісії - карантинні заходи (в червонній карантинній зоні на Закарпатті - ред.) необхідно посилювати. Ужгородські лікарні заповнені тяжкими хворими, пацієнтів сьогодні відправляють в Мукачево та Сваляву. Ситуація критична, і я дуже сподіваюся, що це усвідомлюють в Ужгородській міській раді. Сподіваюся, мене запросять на міську комісію ТЕБ та НС, де я висловлю таку свою позицію", - сказав Петров.

За його словами, в ОДА очікують, що з особистої ініціативи Ужгородського міського голови Богдана Андріїва "сьогодні-завтра" на позачерговому засіданні державної комісії ТЕБ та НС буде дозволено роботу муніципального транспорту, закладів освіти, торгівлі в умовах червоної зони. Після цього вже міська комісія ТЕБ та НС зможе вирішувати, які додаткові обмеження запроваджувати в Ужгороді.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, який напередодні заявив, що у місті не будуть з понеділка зупиняти громадський транспорт і закривати школи та дитсадки, у суботу брав участь у мітингу підприємців Ужгорода під стінами ОДА з цими ж вимогами.

В Ужгородській міськраді заявили про те, що 2 листопада Андріїв скликає позачергову сесію. На порядку денному одне питання – про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської міської територіальної громади.

Як повідомляв Укрінформ, з 2 листопада на Закарпатті в червону зону потрапляють міста Ужгород і Берегове, а також три райони — Ужгородський, Великоберезнянський і Перечинський.