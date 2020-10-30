В Ужгороді різко зросла кількість хворих, «ковідні» ліжка заповнені на 90%

Мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив, що у місті кількість хворих із коронавірусом зросла, в тому числі, й через вибори.

Про це він повідомив на пресконференції в Ужгородській міській раді, передає кореспондент Укрінформу.

“Я розумію, що в Ужгороді збільшилася кількість хворих на коронавірус. Десь це відбулося за рахунок виборів — працювали дільничні комісії, проводили засідання, здавали протоколи з регіонів, були черги в день голосування, проводилися партійні наради та зібрання. Це все теж частково призвело до збільшення кількості хворих”, - сказав Андріїв.

За його словами, в Ужгороді медичні заклади зараз працюють на межі, але в місті готові до збільшення ліжкомісць для хворих на COVID-19.

“Ми також розуміємо, що в Ужгороді лікуються хворі з-за меж міста. Фактично, Ужгород — це транзитне місто, кордони у нас працюють, люди, які їдуть за кордон, здають в Ужгороді тести і це теж впливає на статистику”, - сказав він.

Андріїв також повідомив, що в Ужгороді 90% ліжок для “ковідних” хворих заповнені: “У місті Ужгород хворих на COVID-19 лікують у 4 медзакладах міста: це Ужгородська міська клінічна лікарня, Обласна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб та Закарпатськм обласна лікарня імені Новака. Наразі ці лікарні заповнені хворими на 90%”.

За словами мера, в місті готуються до збільшення кількості ліжок в Ужгородській міській клінічній лікарні.

Станом на сьогодні в Ужгороді виявлено рекордні 86 випадків захворювання на коронавірус, 4 людей померли. 71 ужгородець знаходиться на стаціонарному лікуванні, 1108 особи лікуються амбулаторно. За останню добу мобільна бригада виїжджала 35 разів, відібрала 438 взірців для ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, з понеділка, 2 листопада, на Закарпатті два міста внесли до червоної карантинної зони - Ужгород та Берегово, а також три райони — Ужгородський, Великоберезнянський та Перечинський.

Разом із тим, в Ужгороді мерія просить обласну комісію ТЕБ та НС не зупиняти роботу громадського транспорту і не закривати школи й садки.