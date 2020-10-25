Ткаченко сподівається, що Рада найближчим часом ухвалить закон про столицю
Про це він повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Взяв участь у місцевих виборах. Проголосував на своїй дільниці у Києві. Сподіваюсь, що місцеві громади отримають гідних представників у владі", - написав урядовець.
Водночас він висловив жаль, що Верховна Рада не встигла до виборів проголосувати за закон про столицю у другому читанні. На думку міністра, цей документ докорінно змінив би можливості, зокрема, для киян брати участь у самоуправлінні містом, поновити районні та місцеві ради, отримати набагато більше повноважень громаді, у тому числі щодо контролю за діяльністю місцевої влади.
"Втім, думаю, що парламент зможе повернутись до цього питання найближчим часом", - зазначив Ткаченко.
Він також побажав українцям вдалого вибору.
Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходить голосування на місцевих виборах.
Законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.
15 липня 2020 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.
Фото: Телеграм Олександра Ткаченка