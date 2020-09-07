У "Слузі народу" сподіваються, що ВР ухвалить закон про столицю до місцевих виборів

Верховна Рада може до виборів, 25 жовтня, ухвалити в другому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України"

Таку думку висловила заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв’ю "Главкому".

"… У нас в другому читанні зависнув закон про столицю. Профільний комітет розглянув більше тисячі правок до другого читання, тепер потрібно виносити в зал – є обережний оптимізм, що закон буде проголосований ще до виборів", – сказала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

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15 липня 2020 р. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.