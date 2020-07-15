Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про столицю

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт №2143-3 “Про місто Київ - столицю України”.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу, повідомив член комітету Олександр Качура у Telegram.

“Комітет одноголосно підтримав законопроєкт “Про місто Київ - столицю України” до другого читання”, - написав Качура.

Депутат додав, що вимагатиме проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту в цілому.

Варто зазначити, що Комітет повторно розглянув законопроєкт №2143-3 “Про місто Київ - столицю України” із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату ВР.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.