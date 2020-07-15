У “Голосі” прокоментували зняття з розгляду ВР постанови про скорочення районів

Виключення з розгляду проєкту постанови № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» є важливим кроком до нормальної децентралізації та проведення місцевих виборів.

Про це в коментарі журналістам сказав народний депутат фракції «Голосу», перший заступника голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

“Верховна Рада зняла з розгляду постанову про утворення та ліквідацію районів. Спершу будуть голосувати зміни до Бюджетного кодексу. І це добра новина, тому що це перший крок для того, аби не утискати громади. І не маніпулювати громадами з районного рівня, розподіляючи ресурси в Офісі Президента, залишаючи все під контролем у Києві. Але чи цього буде достатньо? Конституцію все одно не встигнуть змінити, щоб забрати районні ради. Тому це лише часткова перемога. І розслаблятися точно не можна. Але це — перший важливий крок до нормальної децентралізації та місцевих виборів”, — зазначив Лозинський.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання 15 липня Верховна Рада зняла з порядку денного проєкт постанови № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів».

Згідно з пропозиціями робочої групи з напрацювання проєкту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, та робочих груп при облдержадміністраціях, за результатами консультацій із заінтересованими сторонами пропонується утворити в Автономній Республіці Крим та областях 129 (з них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) районів і ліквідувати існуючі 490 районів (картографічні матеріали додаються).

При цьому межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих згідно з цієї постановою, не проводяться.

Читайте також: Рада зняла з порядку денного проєкт постанови про скорочення кількості районів

Ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України (відновлення територіальної цілісності України та відновлення повноважень органів державної влади України на відповідній території у порядку, визначеному законодавством України).