Під посольством у Києві - акція солідарності з білоруським народом

Біля посольства Республіки Білорусь у Києві проходить акція солідарності з білоруським народом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію зібралися кілька десятків активістів.

Учасники акції вимагають засудити побиття білоруських громадян, які вийшли на мирний протест.

Крім цього, учасники акції в Києві говорять про необхідність звернутися до міжнародних організацій щодо невідкладної реакції на події, що відбуваються в Білорусі та запропонувати політичний притулок білорусам, які звернуться до Посольства України в Республіці Білорусь.

Перед будівлею посольства чергує поліція.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

Під посольством Білорусі в Києві проходить акція солідарності з білоруським народом/ Фото: Юлія Овсяннікова

У країні проходять акції протесту. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3000 учасників протестів у різних частинах країни. Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", одна людина загинула після того, як спецтранспорт в'їхав у натовп протестувальників, а в лікарнях Мінська зараз перебувають десятки постраждалих.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії з проханням скликати надзвичайний саміт щодо ситуації в Білорусі.