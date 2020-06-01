Вибори мера Києва: Качура теж братиме участь в праймеріз "Слуги народу"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз з відбору кандидата від партії на вибори мера Києва.

Про це Качура написав в Telegram.

"Після публікації мого відео до Дня міста журналісти обривають телефон. Всіх цікавить одне - чи беру я участь в праймеріз? ТАК! Я братиму участь у внутрішньопартійних виборах і висуватиму свою кандидатуру на посаду мера Києва від партії "Слуга народу"!", - написав депутат.

Качура додав, що "ми повинні підтримати найсильнішого кандидата, щоб нарешті перемогти корумповану команду Кличка і навести лад в столиці України".

Раніше про аналогічні наміри участі в праймеріз оголосили інші народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський і Олександр Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.