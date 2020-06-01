"Слуга народу" сподівається ухвалити закон про столицю до кінця сесії

У фракції партії "Слуга народу" сподіваються, що законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" буде ухвалений до кінця поточної сесії Верховної Ради, щоб він міг запрацювати до місцевих виборів.

На цьому наголосили голова партії, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко і народний депутат Олександр Ткаченко на засіданні Погоджувальної ради 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Щодо закону про столицю... Він практично підготовлений до другого читання. І важливо його прийняти саме цієї сесії, тому що мова про те, щоб цей закон запрацював до нових місцевих виборів, щоб ми могли повернути в Києві владу містянам, в тому числі в районах", - сказав Ткаченко.

Він додав, що законопроєкт про столицю активно підтримують європейські колеги.

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У свою чергу Корнієнко охарактеризував законопроєкт про місто Київ як "непоганий". "І ми, в принципі, якщо на цій сесії вже не встигнемо, то, можливо, на наступній сесії просили б колег почати його розгляд", - сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

До другого читання надійшло 852 поправки.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 19 лютого рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".