У МОЗ підтвердили спалах коронавірусу у столичному інтернаті для дівчат

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтверджено 81 випадок зараженння COVID-19, серед яких 53 вихованці.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу щодо COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора було підтверджено 81 захворілий в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат. Коли з’явилася перша інформація щодо хворого, відразу були протестовані всі 182 людини, які перебували в інтернаті – це і вихователі, і вихованці. І було підтверджено 81 випадок хвороби, в тому числі у 53 вихованці. Ми вважаємо, що те що стосується такої категорії наших закладів, саме будинків-інтернатів, ми швидко реагуємо, щодо такого типу захворювання в таких закладах. Ми відразу починаємо тестувати всіх без виключення, хто знаходиться в такого типу закладах. Ми приймаємо швидкі заходи щодо самоізоляції після отримання результатів», - сказав Степанов.

Він зазначив, що тестування на COVID-19 тих, хто перебуває у подібних закладах, і надалі буде проводитися лише за показниками.

«Починати тестувати людей без жодних симптомів або без того, що вони входять в групи ризику, ми вважаємо, що це буде викликати оманливе відчуття безпеки. Те що передбачено в наших алгоритмах тестування, то всі люди, яких тестують, перебувають в групі ризику, тобто вони спілкуються або з великою кількістю хворих на COVID-19, або перебувають серед великої кількості людей, серед яких теж можуть бути хворі. Що стосується такого типу закладу, то все повинно бути дуже розумно. Якщо є симптоматика, то відразу всі без виключення тестуються», - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.