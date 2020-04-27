У лікарнях Києва - понад 400 пацієнтів з пневмонією

У лікарнях Києва перебувають понад 400 хворих на пневмонію, лише за минулу добу таких госпіталізовано 16.

Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург.

"На сьогодні з діагнозом "пневмонія" на стаціонарному лікуванні перебуває понад 413 пацієнтів. За минулу добу з діагнозом "пневмонія" було госпіталізовано 16 киян", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що позитивний результат на COVID-19 в середньому виявляється у понад 15% хворих на пневмонію.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 26 квітня, на COVID-19 захворіло 32 киянина (21 чоловік та 11 жінок). 24 пацієнти госпіталізовані. Одна людина померла.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків COVID-19, за добу - 392 нових.