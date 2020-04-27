На Київщині серед хворих із коронавірусом 48 дітей та 37 медиків

Серед хворих на коронавірус у Київській області 48 дітей та 37 медпрацівників.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За добу через коронавірус в області не стало ще однієї людини. Це чоловік 42 років з міста Українка Обухівського району. Всього маємо 13 померлих з початку епідемії. Серед захворілих 48 дітей та 37 медпрацівників", - зазначив Володін.

Він повідомив, що у Київській області підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірус. З них вже одужали 57 людей.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.

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