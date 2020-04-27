На Київщині - вже 570 випадків коронавірусу, 57 хворих одужали

У Київській області підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. З них вже одужали 57 людей.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 27 квітня 2020 року офіційно підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірус. З них вже одужали 57 людей", - йдеться у повідомленні.

За добу лабораторно підтверджено 28 нових випадків.

Так, в Обухівському р-ні підтверджено 104 випадки (22 — смт. Козин , 4 - с. Романків, 13 - м. Українка, 55 - м. Обухів, 1 - с. Красна Слобідка, 1 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка, 1 - с. Таценки, 2 - с. Деремензна, 2 - с. Красне І, 1 - с. Долина, 1 - с. Григорівка);

У Києво-Святошинському р-ні - 204 (25 - с. Софіївська Борщагівка, 15 - Крюківщина, 109 - м . Вишневе, 10 - м. Боярка, 6 - с. Гатне, 5 - с. Лісники, 5 - с. Святопетрівське , 4 - с. Дмитрівка, 3 - с. Тарасівка; 3 - с. Чайки, 9 - с. П. Борщагівка, 1 - с. Кременище, 4 - с. Білогородка, 1 - с. Капітанівка, 1 - с. Нове, 1 - с. Гнатівка; 1 - с. Юріївка; 1 - смт. Чабани);

Три випадки у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка - 1; с. Лехнівка -1); 5 - у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин - 2); 14 - у Бориспільському р-ні (2 - с. Гнідин, 2 - с. Вороньків, 1 - Головурів, 4 - с. Гора, с. Кийлів -1, с. Петропавлівське - 1, с. Проліски - 2, с. Вишеньки -1); 18 - у Броварському р-ні (2 - с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 - смт Калита, 5 - с. Требухів, 1 - с. Погреби, 5 - Велика Димерка, 1 - с.Гоголів); 5 - у Бородянському р-ні (смт. Немішаєво -1; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка -1; с. Бабинці -1); 10 - у Васильківському р-ні (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 2; с. Погреби - 1; с. Данилівка - 1; с. М. Салтанівка - 1; с.Здорівка - 1; с. Глеваха - 1); 5 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці - 2, Тарасівщина - 1; с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі - 1); 2 - у Іванківському районі (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки - 1); 11 - у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1: с. Бишів - 1; с. Наливайківка - 1); 3 - у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1;); 14 - у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча - 1,с. Новосілки - 2; с. Слобода - 7, с. Зелений Яр - 4); 5 - у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка - 1); 1 - у Поліському р-ні ( 1 - с. Стещино); 1 - у Рокитнянському р-ні (1 - с. Запруддя); 7 - у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха); 1 - у Згурівсьому р-ні (с. Черевки -1); 1 - у Богуславському р-ні (с. Щербашинці);

10 випадків у м. Біла Церква; 19 - у м. Бровари; 27 - у м. Бориспіль; 1 - у смт. Бородянка; 11- у м. Буча; 1 - м. Березань; 13 - м. Васильків; 3 — смт. Володарка; 9 - м. Вишгород; 20 - у м. Ірпінь; 5 - у м. Фастів; 1 - у смт. Ворзель; 3 - у м. Гостомель; 1 - у смт. Коцюбинське; 1 - у смт. Ставище; 22 - у м. Кагарлик; 6 - у м. Переяслав; 2 - у смт. Рокитне; 1- у смт. Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні 126 осіб, на амбулаторному (самоізоляція) – 444 особи. Із них діти – 48.

За час пандемії померли 13 людей: 6 випадків - Києво-Святошинський р-н (м.Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок - Макарівський р-н (с. Мостище), 1 випадок - м. Біла Церква, 1 випадок - м. Фастів, 1 випадок - м. Васильків, 1 випадок - Ставищенський р-н. Новий випадок – м. Українка, Обухівський р-н, чоловік 42 років.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2094 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 64 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 3730 контактними особами.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.