Аналізи на COVID-19 удома: мобільні бригади зібрали вже майже 3,8 тисячі зразків

Медики мобільних бригад, які тестують киян на COVID-19 удома, вже зробили 2248 виїздів.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

"Медики мобільних бригад, які тестують киян на COVID-19 вдома, із 30 березня зробили 2248 виїздів та відібрали 3797 зразків біоматеріалу для аналізів. Лише за минулу добу, 23 квітня, бригадами відібрано 355 зразків", - сказала вона.

Вона нагадала, що мобільні бригади було створено згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я на базі всіх без винятку Центрів первинної медико-санітарної допомоги столиці. Бригади функціонують за чітко визначеним алгоритмом, медичні працівники в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту та всім необхідним для безпечного і якісного забору зразків. До того ж, кожен із цих медиків пройшов спеціальні навчання.

«Вчасна діагностика – напрочуд важлива для запобігання розповсюдження епідемії та проведення адекватного лікування хворим на COVID-19. Роль мобільних бригад у цьому процесі важко переоцінити, тож дякую медикам «первинки» за все, що вони сьогодні роблять для киян!» – зазначила Гінзбург.

Директорка Департаменту зазначила, що до столичних лікарень за 23 квітня госпіталізовано 20 пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію. Виписано з клінічним одужанням (відсутність або значне зменшення симптомів хвороби, позитивна динаміка загального стану пацієнта та рентгенологічного дослідження) – 12 осіб.

За її словами, загалом у лікарнях перебуває 217 пацієнтів (у тому числі 5 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19. Серед них 39 хворих – у важкому стані, двоє підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Також до лікарняних закладів госпіталізовано 57 осіб (у тому числі 5 дітей) з підозрою на захворювання.

Гінзбург також нагадала, що у столиці визначено 14 медзакладів першої та другої хвиль для прийому хворих на коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.