Десята частина хворих з СOVID-19 у Києві - медики

У Києві майже 10 відсотків із тих, хто захворіли на коронавірус, є медичними працівниками.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Майже 10% із тих, хто захворіли в Києві, - це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. Відтак 111 медиків заразилися коронавірусом, 16 із них лікуються в стаціонарах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що загалом на сьогодні 217 хворих на СOVID-19 лікуються в стаціонарах столичних медзакладів, 39 дорослих перебувають у важкому стані. Двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ще 57 людей перебувають у лікарнях із підозрою на COVID-19.

Кличко додав, що в столиці підготовані вже 14 лікарень першої та другої хвилі для прийому хворих на коронавірус, це понад 1 700 ліжок. Також у лікарнях є 400 апаратів штучної вентиляції легень, більше ніж в інших регіонах.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19.