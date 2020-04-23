Навчальні заклади мають бути готові до дистанційного завершення року — Кличко

Навчальні заклади Києва мають бути готові до завершення навчального року дистанційно.

Про це на брифінгу у четвер заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Міністерство освіти вже надало роз’яснення для всіх закладів освіти", - зазначив Кличко.

Кличко зауважив, що нині всі столичні заклади освіти продовжують працювати в режимі дистанційного навчання та онлайн занять.

"Саме столиця першою впровадила і телеуроки, аби учні старших класів могли скласти ЗНО і підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади", - нагадав він.

За його словами, згідно з наказом Міністерства освіти, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів навчання учнів має бути завершене навчальними закладами не пізніше 15 червня.

"Учням 1-8-х і 10-х класів, які планують поміняти заклади освіти, рекомендовано надіслати копії документів електронною поштою або в інший спосіб, а оригінал документа надати у вересні 2020 року. Щодо ЗНО, і Міністерство, і місцева влада проводять консультації, аби розробити оптимальний алгоритм дій, щоб вступна кампанія відбулася," - пояснив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.