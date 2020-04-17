ДСНС та синоптики дадуть онлайн-брифінг про ситуацію в Києві

ДСНС та Укргідрометцентр дадуть сьогодні спільний брифінг онлайн щодо метеорологічної ситуації у Києві.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Брифінг розпочнеться о 15:00.

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Як повідомлялося, задимлення в столиці виникло через горіння трав'яного настилу та лісової підстилки в Київській області. 16 квітня також спостерігалася пилова буря, сильний вітер і низька видимість.

За даними ДСНС, радіаційний фон у Києві та області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У Чорнобильській зоні відчуження станом на 7 годину 17 квітня тліють пеньки, трав’яний настил та деревина у пройдених вогнем осередках.

Пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники із 15 областей України.