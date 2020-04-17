Повітря у Києві завтра може повернутися у норму

У Києві рівень забруднення повітря через дим від пожеж у Чорнобильській зоні може зменшитися вже до ранку 18 квітня.

Про це свідчать прогнози сервісу IQAir.

Згідно з прогнозом, до 6:00 ранку 18 квітня індекс якості повітря в столиці повернеться в норму.

Станом на 11 ранку 17 квітня в Києві, навпаки, спостерігається високий рівень забруднення повітря - індекс забруднення встановлено на позначці 244.

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Як повідомлялося, задимлення в столиці виникло через горіння трав'яного настилу та лісової підстилки в Київській області. Медики радять киянам не виходити на вулицю і зробити вологе прибирання в своїх домівках.