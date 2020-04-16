У київських лікарнях лежать 19 медиків з коронавірусом

В стаціонарах київських лікарень від коронавірусу сьогодні лікуються 19 медичних працівників, а на самоізоляції перебувають 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на коронавірус.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом, на самоізоляції перебувають 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на коронавірус. Зокрема, це медпрацівники відділень, де лікуються пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, у стаціонарах київських лікарень від коронавірусу сьогодні лікуються 19 медичних працівників.

Він наголосив, що всі медики, які контактували з хворими, проходять обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19.

"Зараз всіх киян з діагнозом пневмонія обов'язково тестують на коронавірус. А в усіх медичних закладах, звідки лікарів відправили на самоізоляцію чи лікування, провели протиепідемічні заходи та тимчасово призупинили ургентну госпіталізацію в ці медичні заклади", - сказав він.