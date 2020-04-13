Вулиці Києва миють пів сотні машин

Санітарна обробка, миття та дезінфекція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури триває у посиленому режимі.

Про це поінформував директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов, повідомляє пресслужба КМДА.

«Щодня 50 поливомийних машин задіяні до миття столичних вулиць і доріг. До 140 працівників проводять роботи з дезінфекції зупинок громадського транспорту, посадкових комплексів і підземних пішохідних переходів. У постійному режимі 4 тролейбусні, 4 автобусні та 3 трамвайні депо забезпечують дезінфекцію наземного громадського транспорту, задіяного для перевезення пасажирів в умовах діючих обмежувальних заходів», – зазначив Осипов.

Санітарна обробка, миття та дезінфекція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури / Фото: kyivcity.gov.ua

Також обов’язкову дезінфекцію проходить і весь спецтранспорт комунальних підприємств дорожньо-транспортної галузі, зокрема, техніка, задіяна до ремонтних робіт, евакуатори тощо.

Для дезінфекції зупинок громадського транспорту, поручнів і сходів підземних пішохідних переходів використовують розчин хлоргексидину, який виробляє ПрАТ «АК «Киïвводоканал».

У наземному громадському транспорті здебільшого використовують дезінфікуючий засіб хлоросан. Для миття вулиць і доріг – дорожні шампуні «Flordes Plus». Усі ці засоби є сертифікованими, повністю безпечними для навколишнього середовища та громадян. Водночас їхнє використання мінімізує ризик поширення інфекційних захворювань у столиці.

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Як повідомлв Укрінформ, у Києві щодня чотири тисячі працівників комунальної сфери обробляють дороги, транспорт, зупинки, під’їзди будинків.

Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки COVID-19, за добу захворіли 325 людей.