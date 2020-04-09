Борошно, гречка, картопля: супермаркети Києва зняли націнки на продукти першої необхідності

Супермаркети Києва почали знижувати націнку на товари першої необхідності відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це повідомив голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

"Торгівельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності… Ми вже отримали від них відповідні листи", - написав Хмельницький.

За його словами, на виконання рекомендацій, наданих в рамках справи Київським обласним територіальним відділенням АМКУ, це зробили такі мережі: NOVUS , Ашан , METRO Cash & Carry Ukraine , Сільпо , BILLA, АТБ-Маркет, VARUS , ЕКО маркет, Велика Кишеня , Велмарт. А такі мережі, як NOVUS, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня та Велмарт, на період карантину зовсім прибрали торгівельну націнку на борошно, буряк, капусту, картоплю, моркву, різні крупи (у т.ч. гречку), цибулю, цукор, олію, макаронні вироби, молоко та яйця.

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Втім, наголосив Хмельницький, справа за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підвищення цін на продукти першої необхідності в Києві та області триває. Наразі іде опитування більше 40 постачальників і виробників. Перші результати в АМКУ сподіваються отримати до кінця травня.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня 2020 року Київське територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва. Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів.

А вже 8 квітня київським торговельним мережам було надано обов’язкові для розгляду рекомендації вжити заходів, зокрема щодо перегляду рівня торговельної надбавки (націнки) на продукти харчування, що входять до споживчого кошика, на період дії карантину або обмежувальних заходів, встановлених Кабінетом міністрів України. Також АМКУ рекомендував переглянути умови залучення постачальників продукції та умови контрактів з постачання товарів, укладених мережами продуктових магазинів.