У Києві влаштували перевірку перевізникам - на автостанціях, вокзалах та розв’язках

У Києві 7 квітня проведено рейд щодо дотримання перевізниками карантинних обмежень і правил.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов, повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

"Працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно з представниками Управління патрульної поліції у м. Києві провели рейд щодо дотримання перевізниками карантинних обмежень і правил, запроваджених в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції", - сказав посадовець.

Рейд щодо дотримання перевізниками карантинних обмежень у Києві / Фото: Офіційний портал Києва

За його словами, дотримання обмежувальних заходів перевірено й на автостанціях, адже до 24 квітня у Києві заборонені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення приміського, міжміського та міжобласного сполучення, а також заїзд на автостанції автобусів, що здійснюють вищевказані пасажирські рейси.

Зокрема, перевірено найпопулярніші серед перевізників місця – автостанцію «Київ», площі перед Центральним залізничним вокзалом та Південним, транспортні розв’язки біля станцій метро «Лісова», «Чернігівська», та Харківська площа.

"Під час рейду грубих порушень зафіксовано не було: перевізники дійсно дотримувались карантинних обмежень. Незначні усні зауваження сприймались водіями з розумінням", - зазначають у КМДА.

Як повідомлялося, з 6 квітня в Україні діють посилені заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції.