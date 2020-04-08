У Кличка нагадали, що кава та вулична їжа досі під забороною

У закладах торгівлі та тимчасових спорудах продовжує діяти заборона на приготування їжі та напоїв, продаж незахищених продуктів харчування та напоїв, а також споживання їжі та напоїв на місці їх продажу.

Як повідомляє пресслужба КМДА, заклади громадського харчування можуть працювати у режимі адресної (кур’єрської доставки) та самовивезення.

"Звертаємо увагу, що призупинено роботу тимчасових споруд та МАФів, у яких реалізується їжа швидкого приготування або кавові та чайні напої. Закликаю киян бути свідомими та не наражати себе та своїх близьких на небезпеку зараження новою коронавірусною інфекцією. Збереження здоров’я та життя насамперед залежить від кожного з нас! Лише дотримуючись карантинних обмежень та вимог, можна вберегтися від цього небезпечного захворювання. Не будьте легковажними, подбайте про себе та своїх рідних!» – закликав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Наголошуємо, що нижча межа штрафу за порушення правил карантину становить 17000 гривень.