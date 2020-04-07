Закриті спортмайданчики: Кличко нагадав - винятків для "качків" та моржів немає

Заборона займатися спортом на спортмайданчиках, запроваджена урядом, стосується всіх, і винятків для бодібілдерів та моржів немає.

Про це на брифінгу 7 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені теж не вистачає сьогодні занять активним спортом, як професійному спортсмену, я займаюся вдома. Якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу, то це не так. Ті, хто боїться втратити свою супер-форму повинні зрозуміти, що, нехтуючи правилами, можуть втратити здоров'я або навіть, і життя", - сказав Кличко.

Він наголосив, що обмеження, що запровадив уряд, стосуються всіх. "Виключень для бодібілдерів, моржів та інших супер-активних немає. Навіть професійні спортсмени припинили свої тренування, Олімпійській ігри в Токіо перенесли у зв'язку з ситуацією з коронавірусом у світі", - нагадав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна буде перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.