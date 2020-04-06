За порушення карантину до поліції забрали двох "качків" з Гідропарку

На столичному Гідропарку під час акції протесту щодо протиепідемічних заборон виникла суперечка між учасниками заходу та поліцейськими, в результаті на двох учасників поліцейські склали адміністративні протоколи за недотримання правил карантинних обмежень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні, 6 квітня, під час акції протесту щодо протиепідемічних заборон на території Гідропарку між учасниками заходу та поліцейськими виникла суперечка. Чоловіки висловлювали невдоволення через неможливість тренування на спортивному майданчику. У результаті двох найбільш активних учасників події доставили до територіального управління поліції, де встановили їх анкетні дані та відібрали пояснення», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на обох чоловіків – 1979 та 1988 років народження, склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один з них перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту, а другий – знаходився у парковій зоні без документів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, з 6 квітня 2020 року в країні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції посилено карантинні заходи. На будь-які порушення законодавства поліцейські негайно реагуватимуть у межах своєї компетенції.