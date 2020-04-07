В Олександрівській лікарні - 43 пацієнти з коронавірусом

В Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, із них 43 - з підтвердженим коронавірусом.

Про це повідомила головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко у Facebook.

"Станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 - з підозрою, 4 - в реанімації, 1 - на ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація - процедура насичення крові киснем - ред.)", - поінформувала вона.

Також вона повідомила, що один із пацієнтів із COVID-19 помер, ще один знаходиться у важкому стані.

"На жаль, сьогодні ми втратили пацієнта. За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ та ЕКМО. Я і команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні Києва приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожний лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролись за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі. Проте ми не змогли ...", - написала вона.

Також, за її словами, щодо долі другого пацієнта, який перебував на ЕКМО, то його стан нестабільний, важкий. "Наразі продовжується ЕКМО. Сподіваємось на краще і виконуємо свою роботу", - додала лікар.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, у Києві станом на ранок 7 квітня зареєстровано 253 випадки коронавірусу. Загалом в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.