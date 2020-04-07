Ляшко сказав, для чого потрібні спеціальні тимчасові госпіталі
Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Такі ідеї є, і наразі в Міністерстві охорони здоров’я проходить погодження наказ про тимчасові вимоги, рекомендації про розгортання тимчасових госпіталів для розміщення хворих з коронавірусною хворобою», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, чи не планують у МОЗ будувати спеціальні тимчасові госпіталі в Україні для екстреного лікування хворих на коронавірус за прикладом інших країн.
За словами Ляшка, МОЗ пропонує ці госпіталі розгортати для осіб із легким перебігом хвороби, але в кого не буде можливості ізолюватися вдома через певні причини.
«І це дозволить нам більш якісно проводити нагляд за хворими з коронавірусною хворобою і в разі необхідності транспортувати цих хворих до повноцінних закладів охорони здоров’я, де можна проводити реанімаційні заходи», - додав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.