Ляшко сказав, для чого потрібні спеціальні тимчасові госпіталі

У Міністерстві охорони здоров’я погоджують наказ про вимоги до розгортання спеціальних тимчасових госпіталів для розміщення хворих на коронавірусну хворобу.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такі ідеї є, і наразі в Міністерстві охорони здоров’я проходить погодження наказ про тимчасові вимоги, рекомендації про розгортання тимчасових госпіталів для розміщення хворих з коронавірусною хворобою», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, чи не планують у МОЗ будувати спеціальні тимчасові госпіталі в Україні для екстреного лікування хворих на коронавірус за прикладом інших країн.

За словами Ляшка, МОЗ пропонує ці госпіталі розгортати для осіб із легким перебігом хвороби, але в кого не буде можливості ізолюватися вдома через певні причини.

«І це дозволить нам більш якісно проводити нагляд за хворими з коронавірусною хворобою і в разі необхідності транспортувати цих хворих до повноцінних закладів охорони здоров’я, де можна проводити реанімаційні заходи», - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.