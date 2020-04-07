У Марокко будують польовий госпіталь для лікування хворих на COVID-19

Для лікування все більшої кількості хворих на COVID-19 поблизу Касабланки у Марокко почали зводити польовий госпіталь.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву місцевої влади.

Зазначається, що тимчасова споруда буде здатна прийняти 700 хворих.

“Будівництво на території у 2 тис. кв м розпочалося у неділю й має закінчитися за два тижні”, - зауважує Xinhua.

Нагадаємо: станом на вечір понеділка у Марокко було виявлено 1113 випадків зараження COVID-19, з них 339 - у Касабланці. Пов’язані із недугою ускладнення забрали 71 життя. Упродовж останньої доби кількість хворих зросла на 92 особи.