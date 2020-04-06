Столична влада не планує відключити ліфти у будинках

Столична влада не планує відключити ліфти в будинках, аби зупинити поширення інфекції.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міська влада не збирається вимикати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій, комунальні керуючі компанії, згідно з графіком, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що якщо ліфт у будинку не працює, це означає, що є несправність і її усувають.

"Також комунальні служби обробляють дезінфекторами під’їзди в багатоквартирних будинках. Обробляють дезінфекторами під’їзди в будинках ручки на дверях та вікнах, ліфтові кабіни, перила. Місця, до яких люди торкаються найбільше, - сказав мер.

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Він також зазначив, що у місті щодня здійснюють миття і обробку вулиць.

"Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня у всіх районах Києва. Обробляють вулиці спеціальними миючими засобами. В їх складі є компоненти, що зв’язують пилюку, бруд, бактерії і не дають їм піднятися в повітря. Також щодня миють всі зупинки громадського транспорту, їх обробляють антисептиками", - розповів Кличко.

Він додав, що дезінфікують і підземні пішохідні переходи в місті.

Як повідомляв Укрінформ, мер Києва у понеділок заявив, що за минулу добу ще 22 киян захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків на захворювання COVID-19.