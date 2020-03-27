У Києві вилучили підроблені експрес-тести на коронавірус

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики Covid-19.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян», - йдеться у повідомленні.

Як задокументували оперативники спецслужби, ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні у столиці.

Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

Фото: ssu.gov.ua