У Києві вилучили підроблені експрес-тести на коронавірус
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян», - йдеться у повідомленні.
Як задокументували оперативники спецслужби, ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні у столиці.
Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.
Фото: ssu.gov.ua