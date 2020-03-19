Кличко прогнозує, що бюджет Києва за місяць втратить більше мільярда гривень

Київ через обмежувальні заходи може зазнати втрат на суму більше мільярда гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо що також і країни Європейського Союзу, різні країни несуть великі економічні збитки. Такі ж самі збитки несе і Київ і Україна. Ми, може, поки що не відчуваємо наскільки це економічно боляче, ми будемо ще відчувати. Але робимо все для того, щоб зараз зменшити навантаження і на малий і на середній бізнес... Вже на сьогодні ми приблизно рахуємо найближчий місяць, ми зможемо понести втрати більше мільярда гривень", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що Київ планує звертатися за фінансовою допомогою до уряду.

Нагадаємо: з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

У світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).