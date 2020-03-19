Кличко прогнозує, що бюджет Києва за місяць втратить більше мільярда гривень

Кличко прогнозує, що бюджет Києва за місяць втратить більше мільярда гривень

Укрінформ
Київ через обмежувальні заходи може зазнати втрат на суму більше мільярда гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі “Українського радіо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо що також і країни Європейського Союзу, різні країни несуть великі економічні збитки. Такі ж самі збитки несе і Київ і Україна. Ми, може, поки що не відчуваємо наскільки це економічно боляче, ми будемо ще відчувати. Але робимо все для того, щоб зараз зменшити навантаження і на малий і на середній бізнес... Вже на сьогодні ми приблизно рахуємо найближчий місяць, ми зможемо понести втрати більше мільярда гривень", - сказав Кличко.

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Також він зазначив, що Київ планує звертатися за фінансовою допомогою до уряду.

Нагадаємо: з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

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У світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. 

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

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