Євросоюз виділить €37 мільярдів на подолання наслідків пандемії коронавірусу

Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила дві законодавчі ініціативи, які дадуть урядам країн ЄС можливість використати суму у 37 мільярдів євро із Фонду регіонального розвитку ЄС на подолання наслідків пандемії Covid-19.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Сьогодні посли ЄС погодили позицію Ради ЄС щодо двох законодавчих пропозицій, які вивільняють (бюджетні) фонди для подолання наслідків спалаху Covid-19. Зважаючи на надзвичайний характер ситуації, обидві пропозиції були ухвалені без доповнень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, так звана Інвестиційна ініціатива з відповіді на коронавірус відкриє шлях для використання 37 мільярдів євро з Фонду регіонального розвитку ЄС в інтересах країн-членів, які долають наслідки кризи, пов’язаної із спалахом хвороби. Близько 8 мільярдів будуть перерозподілені з невитраченого фінансування програм Фонду регіонального розвитку, Соціального фонду та Фонду морського транспорту та риболовства ЄС за 2019 рік. Інша ініціатива відкриє шлях до використання 29 мільярдів євро структурних фондів ЄС з бюджету 2020 року. Компенсації витрат, пов’язаних із подоланням кризи, будуть доступними з 1 лютого 2020 року.

Посли ЄС також ухвалили без змін законодавчі пропозиції, які дозволяють використання коштів Солідарного фонду ЄС, який від початку був призначений для допомоги країнам-членам у ліквідації наслідків стихійного лиха, для подолання надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

Ці законодавчі пропозиції та заходи мають бути погоджені рішенням Європейського парламенту. Після вирішення цього процедурного питання Рада ЄС прийме формальне рішення щодо застосування цих заходів за письмовою процедурою.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня було зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.