Австрія виділить майже €40 мільярдів на подолання наслідків коронавірусу

Уряд Австрія збільшить з 4 до 38 млрд євро пакет допомоги, спрямований на подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу в країні.

Про це заявив під час пресконференції у середу у Відні після засідання Ради міністрів федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наш підхід – чіткий: ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти безробіттю та неплатоспроможності підприємств. Наш підхід полягає в тому, що неважливо, скільки це буде коштувати, але робочі місця в Австрії мають бути врятовані. І тому ми задіємо до 38 млрд євро для того, щоб зберегти робочі місця та забезпечити ліквідність підприємств", - заявив він.

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Канцлер нагадав, що раніше вже був оголошений пакет допомоги у розмірі 4 млрд євро, який піде на збереження робочих місць та забезпечення ліквідності підприємств. Окрім цього, буде виділено 9 млрд євро для гарантій і зобов’язань по кредитах та ще 15 млрд євро для екстреної допомоги тим галузям, які особливо постраждали. Крім того, додав Курц, ще 10 млрд євро піде на відстрочку зі сплати податків, адже "буде правильним і справедливим, якщо податки не будуть платитися в той час, коли відсутні прибутки".

Очікується, що масивний пакет допомоги буде прийняти вже найближчим часом під час схвалення парламентом бюджету країни.