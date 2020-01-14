Аварія тепломереж біля Ocean Plaza: прокуратура змінила кваліфікацію у справі

Прокуратура міста Києва змінила кваліфікацію у провадженні щодо прориву теплотраси біля столичного ТРЦ "Ocean Plaza".

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

"Наразі відомості за цим фактом прокуратурою внесено до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці прориву поліцейські проводять слідчі дії.

У прокуратурі нагадали, що невідкладну медичну допомогу внаслідок вказаної події було надано 9 громадянам. "За інформацією медичних установ, до яких були госпіталізовані постраждалі, їхній стан задовільний. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за фактом прориву теплотраси біля ТРЦ "Ocean Plaza" слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 -1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня до ДСНС надійшла інформація, що у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Співробітники ДСНС врятували 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи - з тролейбуса, який зупинився поруч, та 6 осіб - з першого поверху торгового центру).