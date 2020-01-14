Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: у лікарнях залишаються п’ятеро постраждалих

За інформацією Департаменту охорони здоров’я Києва, у медичних закладах столиці нині перебувають п'ятеро постраждалих унаслідок масштабного пориву труби з гарячою водою біля Ocean Plaza.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За інформацією Департаменту охорони здоров’я м. Києва, у медичних закладах столиці перебувають 5 осіб, постраждалих унаслідок витоку теплоносія. Чотири людини – троє чоловіків та 1 жінка перебувають в Опіковому центрі у стані середньої важкості. Попередньо медики класифікують їхні опіки як поверхневі. Ще одну жінку госпіталізовано до Обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті охорони здоров’я стверджують, що із 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою, шестеро госпіталізації не потребували.

За інформацією КП «Київтеплоенерго», на місці пориву тепломережі на вулиці Антоновича працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка. Буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині. Зварювальні роботи будуть завершені вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття. За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Нагадаємо, що пошкодження тепломережі сталося увечері 13 січня у Голосіївському районі столиці. Фахівці КП «Київтеплоенерго» цілодобово працюють над ліквідацією його наслідків.

Магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було.

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Як повідомлялося, 13 січня до ДСНС надійшла інформація, що у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру «Ocean Plaza». Співробітниками ДСНС врятовано 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи - з тролейбусу, який зупинився поруч, та 6 осіб - з першого поверху торгового центру).

За даними поліції, 7 осіб з термічними опіками кінцівок були госпіталізовані до лікарні.