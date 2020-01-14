Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: у лікарнях залишаються п’ятеро постраждалих

Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: у лікарнях залишаються п’ятеро постраждалих

Укрінформ
За інформацією Департаменту охорони здоров’я Києва, у медичних закладах столиці нині перебувають п'ятеро постраждалих унаслідок масштабного пориву труби з гарячою водою біля Ocean Plaza.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За інформацією Департаменту охорони здоров’я м. Києва, у медичних закладах столиці перебувають 5 осіб, постраждалих унаслідок витоку теплоносія. Чотири людини – троє чоловіків та 1 жінка перебувають в Опіковому центрі у стані середньої важкості. Попередньо медики класифікують їхні опіки як поверхневі. Ще одну жінку госпіталізовано до Обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті охорони здоров’я стверджують, що із 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою, шестеро госпіталізації не потребували.

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За інформацією КП «Київтеплоенерго», на місці пориву тепломережі на вулиці Антоновича працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка. Буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині. Зварювальні роботи будуть завершені вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття. За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Нагадаємо, що пошкодження тепломережі сталося увечері 13 січня у Голосіївському районі столиці. Фахівці КП «Київтеплоенерго» цілодобово працюють над ліквідацією його наслідків.

Магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було.

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Як повідомлялося, 13 січня до ДСНС надійшла інформація, що у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру «Ocean Plaza». Співробітниками ДСНС врятовано 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи - з тролейбусу, який зупинився поруч, та 6 осіб - з першого поверху торгового центру).

За даними поліції, 7 осіб з термічними опіками кінцівок були госпіталізовані до лікарні.

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