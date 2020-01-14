Столична поліція відкрила справу через аварію тепломережі біля Ocean Plaza
Про це повідомляє поліція Києва.
"За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 -1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі у рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадують, що внаслідок події постраждали 10 осіб.
Як повідомлялося, 13 січня до ДСНС надійшла інформація, що у Голосіївському районі по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру «Ocean Plaza». Співробітниками ДСНС врятовано 13 осіб (4 особи з маршрутного таксі, яке потрапило в яму внаслідок підмиву асфальтного покриття, 3 особи - з тролейбуса, який зупинився поруч, та 6 осіб - з першого поверху торгового центру).
7 осіб з термічними опіками кінцівок були госпіталізовані до лікарні.