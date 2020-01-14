У столиці 80% тепломереж потребують ремонту - Київтеплоенерго

У Києві 80% теплових мереж вже відпрацювали свій нормативний термін експлуатації та потребують ремонту.

Про це заявив начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП “Київтеплоенерго” Олександр Пелипишин під час брифінгу у зв’язку з проривом труби біля ТРЦ Оcean Plaza на станції метро "Либідська", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"80% теплових мереж Києва вже відпрацювали свій нормативний термін експлуатації та потребують ремонту. Для того, щоб замінити абсолютно все, потрібен великий термін, але ми працюємо над тим, що виявляємо найбільш аварійні ділянки та враховуємо це при плануванні програми ремонту теплових мереж", - сказав він.

Пелипишин зазначив, що трубопровід поблизу станції "Либідська" було прокладено в 1987 році, і він вже відпрацював свій термін експлуатації. За його словами, зараз продовжуються ремонтні роботи після прориву, і було прийнято рішення змінити не тільки пошкоджену ділянку, а й весь трубопровід в довжину і ширину проїжджої частини.

"Для запобігання таким випадкам щороку у міжопалювальний період проводяться гідравлічні випробування теплових мереж, і ця ділянка, яка зараз ремонтується, пройшла таке випробування", - сказав Пелипишин.

Він додав, що взагалі нормативний термін експлуатації трубопроводу 25 років, але все залежить від зовнішніх чинників, від того, що впливає на певний трубопровід.

Пелипишин зазначив, що ТРЦ Ocean Plaza було збудовано з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж. Але чи вплинуло це на прорив трубопроводу - повинна з’ясовувати спеціальна комісія, заявив він.

Як повідомлялося, у Києві ввечері 13 січня через прорив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ Ocean Plaza, частково затопивши його. Людей евакуювали. Рятувальники винесли на руках з приміщення п'ятьох людей.

За інформацією медиків, внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.