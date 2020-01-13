У Києві - прорив труби: підтопило Ocean Plaza, під асфальт "пішла" маршрутка

У Києві через порив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт, пасажирів евакуйовано.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

"Ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, у результаті прориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі", — повідомили в ДСНС.

Як зазначається, рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.

"Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza". Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, надзвичайники винесли з будівлі одну жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби.

Як повідомлялося, у столиці біля станції метро "Либідська" прорвало трубу гарячого водопостачання.