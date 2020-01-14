Прорив труби біля Ocean Plaza: у лікарні залишаються семеро постраждалих

Семеро людей залишаються у лікарні в результаті прориву тепломережі біля Ocean Plaza у Києві.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в м.Києві.

"За інформацією служби 103 внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в понеділок увечері через порив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його. Людей евакуювали. Рятувальники винесли на руках з приміщення п'ятьох людей.