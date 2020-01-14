Столична влада компенсує збитки водіям, чиї авто постраждали в Ocean Plaza

Київміськдержадміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, чиї автомобілі пошкодив прорив тепломережі біля "Ocean Plaza".

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв під час брифінгу.

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", - сказав Пантелєєв.

За його словами, пошкодження автомобілів будуть обстежені спеціальною комісією.

Нагадаємо: у Києві в понеділок увечері через порив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його.

Фото: Дмитро Білоцерківець