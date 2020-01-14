Столична влада компенсує збитки водіям, чиї авто постраждали в Ocean Plaza
Укрінформ
Київміськдержадміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, чиї автомобілі пошкодив прорив тепломережі біля "Ocean Plaza".
Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв під час брифінгу.
"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки", - сказав Пантелєєв.
За його словами, пошкодження автомобілів будуть обстежені спеціальною комісією.
Нагадаємо: у Києві в понеділок увечері через порив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його.
Фото: Дмитро Білоцерківець