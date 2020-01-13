Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: 9 осіб отримали опіки

Через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza легкі опіки отримали 9 людей, їм надають медичну допомогу.

Про це під час брифінгу для преси повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає кореспондент Укрінформу.

"За нашою інформацією 9 людей з легкими опіками... Зараз працюють медики, надають допомогу. Є постраждалі з маршрутки, є постраждалі, які були поблизу місця пошкодження", - сказав Пантелеєв.

За даними КМДА тяжких випадків серед потерпілих немає.

"Зараз постраждалим надається допомога. Завдання рятувальників зараз зняти автобус, який опинився на місці аварії, потім будуть проведені роботи з розриття і стане зрозуміло, скільки необхідно буде часу для ліквідації пошкодження і роботи по ліквідації цього пошкодження будуть проведені", - сказав він.

За його словами, місто не залишиться без теплопостачання: магістраль мають під'єднати до іншого джерела.

Пантелеєв підкреслив, що тепломережа не вважалася аварійною, адже раніше пройшла всі перевірки. Заступник глави КМДА назвав причиною прориву гідравлічні випробовування.

Він також зазначив, що прорив був один, на проїжджій частині дороги.

"Ця магістраль будувалася у 1987 році, і вже потребувала заміни. Аварійною вона не вважалася, оскільки вона пройшла випробування у літній період. Попередньо: фізичний знос труби став причиною цього пошкодження, але всі перевірки перед цим вона проходила", - підкреслив він.

У Київтеплоенерго підтвердили, що тепломережа, на якій стався прорив, збудована у 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було.

«Наразі аварійні бригади Київтеплоенерго відкачують воду та відразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури на інші теплоджерела», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: у Києві в понеділок увечері через порив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його.