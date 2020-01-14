Прорив труби біля Ocean Plaza: рух вулицею Антоновича відновлять 15 січня

Транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Про це поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» продовжує ліквідацію пошкодження теплової мережі на вулиці Антоновича,176. Тепловики працювали всю ніч, роботи продовжаться сьогодні до 3-ї ночі. За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня", - поінформував Пантелеєв.

Зазначається, що наразі на місці працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго» і задіяна спецтехніка. У ході проведення ремонтних робіт буде замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині.

Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині.

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Як повідомлялося, у Києві 13 січня увечері через прорив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його. Людей евакуювали. Рятувальники винесли на руках з приміщення п'ятьох людей.

За інформацією служби 103, внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.