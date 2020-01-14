У столиці перекрили рух транспорту біля Либідської площі через прорив тепломережі
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Через прорив тепломережі на вулиці Антоновича поблизу Либідської площі перекрито транспортний рух. У зв’язку із цим змінено маршрути тролейбусів №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів №№ 20, 20-К, 27, 51, 52", - йдеться у повідомленні.
У КП «Київпастранс» закликають пасажирів і водіїв спланувати свої маршрути з урахуванням цих змін: тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська; тролейбуси № 12 – від ст. м. «Васильківська» до вул. Саперно-Слобідська; тролейбуси № 42-Д – від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська; тролейбуси № 43 – від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.; тролейбуси № 50 – від вул. Милославська до Дарницької пл.; автобуси № 20 – ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби Народів – ж/м «Корчувате»; автобуси № 20К: ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби народів – вул. Маршальська; автобуси № 27 – від с. Пирогів до Деміївської пл.; автобуси № 51 – від ст. м. «Червоний хутір» до Деміївської пл.; автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.
Як повідомлялося, у Києві 13 січня увечері через прорив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.
Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його. Людей евакуювали. Рятувальники винесли на руках з приміщення п'ятьох людей.
За інформацією служби 103, внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.