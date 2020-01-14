У столиці перекрили рух транспорту біля Либідської площі через прорив тепломережі

Рух транспорту у Києві на вулиці Антоновича біля Либідської площі, де 13 січня увечері стався прорив тепломережі, перекрито.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Через прорив тепломережі на вулиці Антоновича поблизу Либідської площі перекрито транспортний рух. У зв’язку із цим змінено маршрути тролейбусів №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів №№ 20, 20-К, 27, 51, 52", - йдеться у повідомленні.

У КП «Київпастранс» закликають пасажирів і водіїв спланувати свої маршрути з урахуванням цих змін: тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська; тролейбуси № 12 – від ст. м. «Васильківська» до вул. Саперно-Слобідська; тролейбуси № 42-Д – від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська; тролейбуси № 43 – від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.; тролейбуси № 50 – від вул. Милославська до Дарницької пл.; автобуси № 20 – ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби Народів – ж/м «Корчувате»; автобуси № 20К: ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Джона Маккейна – б-р Дружби народів – вул. Маршальська; автобуси № 27 – від с. Пирогів до Деміївської пл.; автобуси № 51 – від ст. м. «Червоний хутір» до Деміївської пл.; автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.

Як повідомлялося, у Києві 13 січня увечері через прорив труби теплотраси на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох громадян з тролейбуса, що стояв поруч та опинився в паровій завісі.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин "Ашан" та перші поверхи ТРЦ "Ocean Plaza", частково затопивши його. Людей евакуювали. Рятувальники винесли на руках з приміщення п'ятьох людей.

За інформацією служби 103, внаслідок події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.